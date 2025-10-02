Удары по Украине сегодня, 2 октября: результаты атак, что в Киеве и Одессе

Вооруженные силы России сегодня ночью, 2 октября, нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 2 октября

Российские военные в ночь на 2 октября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Одессе, Киеве и других регионах, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основными целями стали объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры. В Одесской области поражены тяговые подстанции на ж/д, задействованной в переброске военных грузов для ВСУ. Также удары пришлись в район высоковольтной ЛЭП к северо-западу от Одессы. В Киевской области, в районе Бучи, поражены объекты энергетики, запитывающие ж/д инфраструктуру. Также накануне были нанесены удары по объектам энергетики в Славутиче, Конотопе и Днепропетровске. Фиксируется остановка нескольких грузовых составов, направлявшихся в Харьковскую и Сумскую области», — отметил он.

В результате ударов железную дорогу под Киевом и порт Одессы охватили пожары, добавил Telegram-канал WarGonzo.

«В ночь на 2 октября российские военные нанесли массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Атака была комбинированной и затронула несколько ключевых регионов, включая Одесскую, Киевскую и Сумскую области. По данным источников, для атаки на объекты в Одессе было задействовано не менее 20 ударных беспилотников типа „Герань“. Основными целями стали порт в Одессе и железнодорожная инфраструктура в Буче под Киевом. В Одессе сообщают о прилетах в районе порта и сильном пожаре на Пересыпи, который привел к частичному обесточиванию города. Одновременно под Киевом были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры, где фиксируются мощные возгорания», — пишут военкоры.

Удары 1–2 октября носили комбинированный характер: часть атак была точечной, но в ряде регионов, в частности в Сумах, Конотопе, Буче и Одессе, фиксировались массированные налеты БПЛА, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Сумщина и Конотоп: удары фактически без перерыва — это „отработка“ новых дроновых роев и уничтожение конкретных объектов ВСУ (склады, штабы, ПВО). ВСУ в том районе накапливали силы, включая артиллерию и ПВО. Славутич: поражение энергосистемы. Город и, соответственно, городские предприятия, радиоэлектронный завод, химические производства и т. д. пока заглохли в блэкауте — тревожный сигнал для Европы, которая, по предварительным данным, неслабо вложилась в производство ракет и дронов», — уточнил он.

В Одессе, по данным Лебедева, удары могли быть связаны с переброской техники и снабжения по морю.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

