Татарстанцев предупредили об угрозе с воздуха

В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность», сказано в сообщении пресс-службы РСЧС по Татарстану. До этого он действовал в понедельник, 29 сентября, с 05:01 по 07:46. Информацию подтвердили в региональном правительстве.

️В Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность». Данный режим вводится в случае выявления беспилотных летальных аппаратов, движущихся по направлению к нашей республике, — говорится в сообщении.

В ночь на 2 октября силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно. 10 украинских БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, по семь и четыре — над Ростовской и Волгоградской областями соответственно. Еще два — над территорией Пензенской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки пострадали два жилых дома, хозяйственные постройки и автомобиль. По его словам, никто не пострадал.