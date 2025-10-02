Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:05

Губадия — нежный татарский пирог с творогом! Просто и ужасно вкусно

Пирог с творогом и изюмом по-татарски: простой рецепт Пирог с творогом и изюмом по-татарски: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губадия — это национальный пирог, который требует особого внимания к слоям. Эту выпечку можно приготовить без традиционного корта (красного сухого творога), его легко заменить обычным творогом, смешанным с маслом и сахаром, что делает пирог более сочным и нежным.

Для теста (используем простое сдобное) вам понадобится 400 г муки, 125 г сливочного масла, 100 мл молока или кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара и щепотка соли. Масло порубите с мукой в крошку, добавьте остальные ингредиенты и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части: большая — для основы и бортиков, меньшая — для «крышки».

Начинка собирается слоями.

  • Сладкий творожный слой (замена корта): 300 г творога смешайте с 2–3 ст. л. сахара и 50 г растопленного сливочного масла.

  • Рисовый слой: отварите 200 г рассыпчатого риса.

  • Яичный слой: 4–5 шт. отварных и мелко нарубленных яиц.

  • Изюм: 100 г промытого и обсушенного изюма.

В глубокую форму для выпечки (24–26 см) выложите большую часть теста, формируя высокие бортики. Смажьте тесто яйцом. Затем последовательно выложите слои начинки.

  • Сначала половину отварного риса.

  • Затем сладкий творожный слой.

  • Далее рубленое яйцо.

  • Слой изюма.

  • Сверху — оставшийся рис.

Сверху на рис разложите кусочки сливочного масла (200 г) или топленого жира. Накройте пирог второй, меньшей частью теста. Защипните края, оставив в центре отверстие. Верх пирога посыпьте крошкой (смесь 50 г муки, 25 г масла и 1 ст. л. сахара). Смажьте поверхность взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–60 минут до золотистой корочки.

  • Совет: для более богатого вкуса в творожный слой можно добавить немного ванилина и смешать его с 2–3 ст. л. сметаны — это сделает начинку еще нежнее.

Кош-теле — татарский хворост за 20 минут: посмотрите рецепт быстрого печенья у нас на сайте.

рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
татарские рецепты
рецепт
Татарстан
национальная кухня
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
