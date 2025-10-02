Губадия — нежный татарский пирог с творогом! Просто и ужасно вкусно

Губадия — это национальный пирог, который требует особого внимания к слоям. Эту выпечку можно приготовить без традиционного корта (красного сухого творога), его легко заменить обычным творогом, смешанным с маслом и сахаром, что делает пирог более сочным и нежным.

Для теста (используем простое сдобное) вам понадобится 400 г муки, 125 г сливочного масла, 100 мл молока или кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара и щепотка соли. Масло порубите с мукой в крошку, добавьте остальные ингредиенты и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части: большая — для основы и бортиков, меньшая — для «крышки».

Начинка собирается слоями.

Сладкий творожный слой (замена корта): 300 г творога смешайте с 2–3 ст. л. сахара и 50 г растопленного сливочного масла.

Рисовый слой: отварите 200 г рассыпчатого риса.

Яичный слой: 4–5 шт. отварных и мелко нарубленных яиц.

Изюм: 100 г промытого и обсушенного изюма.

В глубокую форму для выпечки (24–26 см) выложите большую часть теста, формируя высокие бортики. Смажьте тесто яйцом. Затем последовательно выложите слои начинки.

Сначала половину отварного риса.

Затем сладкий творожный слой.

Далее рубленое яйцо.

Слой изюма.

Сверху — оставшийся рис.

Сверху на рис разложите кусочки сливочного масла (200 г) или топленого жира. Накройте пирог второй, меньшей частью теста. Защипните края, оставив в центре отверстие. Верх пирога посыпьте крошкой (смесь 50 г муки, 25 г масла и 1 ст. л. сахара). Смажьте поверхность взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–60 минут до золотистой корочки.

Совет: для более богатого вкуса в творожный слой можно добавить немного ванилина и смешать его с 2–3 ст. л. сметаны — это сделает начинку еще нежнее.

