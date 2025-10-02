Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 09:26

Экс-депутата Мосгордумы обвиняют в распространении фейков об армии

Бывшего депутата Мосгордумы Круглова обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Максим Круглов Максим Круглов Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости

Бывшему депутату Московской городской думы Максиму Круглову предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, передает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве. По версии следствия, фигурант в своем Telegram-канале выдал под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины. Инцидент произошел в апреле 2022 года.

Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), — сказано в сообщении.

Накануне, 1 октября, сообщалось о задержании Круглова. Уточнялось, что в ближайшее время он будет доставлен в следственное подразделение.

До этого в Московской области объявили в розыск журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она не явилась на заседание суда по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

