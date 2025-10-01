Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 20:48

С этим рецептом кабачки долго не залеживаются: кабачковые роллы со сливочным сыром и рыбкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые роллы со сливочным сыром и рыбкой — это изысканное низкоуглеводное блюдо, которое нравится как взрослым, так и детям. С этим рецептом кабачки долго не залеживаются!

Рецепт: натрите 500 г кабачков, отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. муки, солью и перцем. Распределите массу тонким слоем на противне с пергаментом и запекайте при 180 °C 15–20 минут до эластичности. Для начинки смешайте 200 г сливочного сыра с укропом и чесноком. На готовый остывший корж равномерно нанесите сырную массу, разложите 150 г слабосоленой семги ломтиками. Аккуратно сверните рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Затем нарежьте порционно на небольшие роллы.

Вкус поражает гармонией: нежный кабачковый корж с легкой золотистой корочкой идеально сочетается с кремовой сырной начинкой, а красная рыба добавляет благородную солоноватую ноту и яркий акцент. Эти роллы станут идеальной закуской для праздничного стола или полезным перекусом.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные лепешки на сковороде: превосходят драники по сочности и хрусту.

кабачки
рецепты
закуски
Роллы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.