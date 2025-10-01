С этим рецептом кабачки долго не залеживаются: кабачковые роллы со сливочным сыром и рыбкой

Кабачковые роллы со сливочным сыром и рыбкой — это изысканное низкоуглеводное блюдо, которое нравится как взрослым, так и детям. С этим рецептом кабачки долго не залеживаются!

Рецепт: натрите 500 г кабачков, отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. муки, солью и перцем. Распределите массу тонким слоем на противне с пергаментом и запекайте при 180 °C 15–20 минут до эластичности. Для начинки смешайте 200 г сливочного сыра с укропом и чесноком. На готовый остывший корж равномерно нанесите сырную массу, разложите 150 г слабосоленой семги ломтиками. Аккуратно сверните рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Затем нарежьте порционно на небольшие роллы.

Вкус поражает гармонией: нежный кабачковый корж с легкой золотистой корочкой идеально сочетается с кремовой сырной начинкой, а красная рыба добавляет благородную солоноватую ноту и яркий акцент. Эти роллы станут идеальной закуской для праздничного стола или полезным перекусом.

