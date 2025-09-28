Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Картофельные лепешки на сковороде: превосходят драники по сочности и хрусту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти картофельные лепешки превосходят всеми любимые драники по сочности, хрусту и насыщенному вкусу благодаря особому способу приготовления! Секрет в том, что картофель не отжимают, а используют его собственный крахмал как связующий компонент.

Рецепт: натрите на мелкой терке 4 крупные картофелины, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 50 г тертого сыра, обжаренный до золотистости лук, соль и перец. Тщательно перемешайте — тесто должно быть густым, но влажным. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя лепешки толщиной 1–1,5 см, и жарьте на среднем огне под крышкой 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Вкус получается идеально сбалансированным: хрустящая золотистая корочка снаружи контрастирует с нежной сочной сердцевиной, сыр добавляет пикантности, а лук — сладковатые нотки. Подавайте лепешки сразу со сметаной или чесночным соусом — они хороши как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Дарья Иванова
