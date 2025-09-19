Тыквенные драники: быстрый рецепт для осенних завтраков и легких ужинов

Тыквенные драники — обалденные оладушки, которые сочетают в себе пользу, простоту приготовления и потрясающий вкус. Рассказываем быстрый рецепт приготовления для осенних завтраков и легких ужинов.

Для приготовления натрите на мелкой терке 500 г тыквы и 1 небольшую луковицу. Слегка отожмите сок, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Разогрейте на сковороде масло и выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотисто-хрустящей корочки.

Вкус получается нежным, с приятной сладковатой ноткой тыквы и пикантным ароматом лука, а текстура — хрустящей снаружи и сочной внутри. Подавайте драники со сметаной или чесночным соусом — это беспроигрышный вариант, который понравится всем без исключения. Это блюдо особенно ценно в сезон простуд, так как тыква богата витаминами и прекрасно поддерживает иммунитет.

