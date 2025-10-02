«Сделает Европу сильнее»: Евросоюзу напомнили о договоренностях по Украине Кошта: ЕС должен выполнить свои обязательства по Украине

Европейскому союзу необходимо выполнить свои обещания в отношении украинской евроинтеграции, считает глава Европейского совета Антониу Кошта, слова которого передает «Европейская правда». Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о полной готовности к началу первого этапа переговоров по вступлению в Евросоюз.

Теперь очередь ЕС выполнить свои обязательства. Ведь расширение является процессом, основанным на заслугах. И расширение сделает Европу сильнее, — сказал Кошта.

Ранее госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач заявил, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета для спонсирования военных интересов Украины, а не Европы. Политик сослался на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который также выступил против проекта бюджета и раскритиковал его цели.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила в Евросоюзе нет единой позиции по вопросу кредита Украине за счет замороженных активов Центробанка РФ. По ее словам, часть стран поддерживает инициативу, но предстоит еще много работы для достижения консенсуса.