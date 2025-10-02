Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 09:37

«Сделает Европу сильнее»: Евросоюзу напомнили о договоренностях по Украине

Кошта: ЕС должен выполнить свои обязательства по Украине

Антониу Кошта Антониу Кошта Фото: Henrique Casinhas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейскому союзу необходимо выполнить свои обещания в отношении украинской евроинтеграции, считает глава Европейского совета Антониу Кошта, слова которого передает «Европейская правда». Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о полной готовности к началу первого этапа переговоров по вступлению в Евросоюз.

Теперь очередь ЕС выполнить свои обязательства. Ведь расширение является процессом, основанным на заслугах. И расширение сделает Европу сильнее, — сказал Кошта.

Ранее госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач заявил, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета для спонсирования военных интересов Украины, а не Европы. Политик сослался на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который также выступил против проекта бюджета и раскритиковал его цели.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила в Евросоюзе нет единой позиции по вопросу кредита Украине за счет замороженных активов Центробанка РФ. По ее словам, часть стран поддерживает инициативу, но предстоит еще много работы для достижения консенсуса.

Евросоюз
Владимир Зеленский
Украина
политика
