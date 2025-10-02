«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе Журналист Боуз: Зеленский виновен в смертях людей в затопленной Одессе

Ирландский журналист Чей Боуз возложил ответственность за трагические последствия наводнения в Одессе на президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. По мнению журналиста, который высказался на своей странице в социальной сети X, выделенные на противопаводковые работы средства были разворованы, что привело к тяжелым последствиям для города.

Масштабное наводнение произошло после того, как за несколько часов в Одессе выпала полуторамесячная норма осадков. Боуз напрямую связал это бедствие с коррупцией, заявив, что правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине.

В интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное, — написал журналист.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате разыгравшейся стихии в Одессе существенно выросло. На данный момент насчитывается 10 жертв, включая одного ребенка. Также среди погибших оказалась целая семья из пяти человек, проживавшая на цокольном этаже жилого дома. Всего подтопления затронули 286 частных домов и 384 многоквартирных здания.