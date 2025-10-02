Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 03:14

«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе

Журналист Боуз: Зеленский виновен в смертях людей в затопленной Одессе

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз возложил ответственность за трагические последствия наводнения в Одессе на президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. По мнению журналиста, который высказался на своей странице в социальной сети X, выделенные на противопаводковые работы средства были разворованы, что привело к тяжелым последствиям для города.

Масштабное наводнение произошло после того, как за несколько часов в Одессе выпала полуторамесячная норма осадков. Боуз напрямую связал это бедствие с коррупцией, заявив, что правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине.

В интернете Зеленский и его жуликоватая клика соболезнуют. На самом деле его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное, — написал журналист.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате разыгравшейся стихии в Одессе существенно выросло. На данный момент насчитывается 10 жертв, включая одного ребенка. Также среди погибших оказалась целая семья из пяти человек, проживавшая на цокольном этаже жилого дома. Всего подтопления затронули 286 частных домов и 384 многоквартирных здания.

Владимир Зеленский
Одесса
ливни
жерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак
Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование
«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе
США впервые предоставят Киеву разрушительную возможность
Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов
«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ
Колумбия разрывает дипломатические отношения с одной из стран
Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно
Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда
Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске
Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно
Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы
Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна
Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров
Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих
В Европе решили изменить подход к антироссийским санкциям
Гороскоп на 2 октября: Раку пора в дорогу, Близнецы будут исправлять ошибки
Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом
«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале
ПСЖ на последних минутах вырвал победу у «Барселоны» в матче ЛЧ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.