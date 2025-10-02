Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 09:32

«Долго отговаривали»: Луппиан рассказала о карьере Елизаветы Боярской

Луппиан отговаривала дочь быть артисткой из-за нестабильности этой профессии

Елизавета Боярская Елизавета Боярская Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Мать заслуженной артистки России Елизаветы Боярской Лариса Луппиан в интервью NEWS.ru призналась, что всячески отговаривала дочь от того, чтобы становиться актрисой. Причина нежелания видеть дочь на сцене и на экране заключалась в нестабильности этой профессии, отметила собеседница.

Лиза в последнем классе школы в журналистику хотела идти. Потом решила все-таки в артистки. Мы ее очень долго отговаривали, потому что нестабильная профессия. Но Лиза настояла на своем, — поделилась Луппиан.

Сейчас творческая карьера дочери, по мнению Луппиан, складывается удачно — Елизавета востребована как театральная артистка. Также есть предложения о киносъемках.

Ранее стало известно, что Елизавета Боярская снялась в очень откровенной постельной сцене в одном из эпизодов сериала стримингового сервиса Start «Опасная близость». В этом проекте она исполнила главную роль.

Поклонники Боярской до этого заподозрили, что она ждет ребенка. Поводом стали ее фотографии с благотворительного приема в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. Фанатов смутил наряд артистки — закрытое платье в пол темно-синего цвета и свободного кроя.

Елизавета Боярская
артисты
российское кино
Михаил Боярский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
«Это не новация»: в Кремле рассказали о передаче США Украине разведданных
В Кремле раскрыли реакцию на возможную передачу Tomahawk ВСУ
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Минфин России введет госпошлину на маркировку электроники
Хинштейн рассказал о печальных последствиях атаки ВСУ на Курскую область
«Банда»: в Кремле отреагировали на попытки ЕС распорядиться активами РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.