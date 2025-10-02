«Долго отговаривали»: Луппиан рассказала о карьере Елизаветы Боярской Луппиан отговаривала дочь быть артисткой из-за нестабильности этой профессии

Мать заслуженной артистки России Елизаветы Боярской Лариса Луппиан в интервью NEWS.ru призналась, что всячески отговаривала дочь от того, чтобы становиться актрисой. Причина нежелания видеть дочь на сцене и на экране заключалась в нестабильности этой профессии, отметила собеседница.

Лиза в последнем классе школы в журналистику хотела идти. Потом решила все-таки в артистки. Мы ее очень долго отговаривали, потому что нестабильная профессия. Но Лиза настояла на своем, — поделилась Луппиан.

Сейчас творческая карьера дочери, по мнению Луппиан, складывается удачно — Елизавета востребована как театральная артистка. Также есть предложения о киносъемках.

Ранее стало известно, что Елизавета Боярская снялась в очень откровенной постельной сцене в одном из эпизодов сериала стримингового сервиса Start «Опасная близость». В этом проекте она исполнила главную роль.

Поклонники Боярской до этого заподозрили, что она ждет ребенка. Поводом стали ее фотографии с благотворительного приема в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. Фанатов смутил наряд артистки — закрытое платье в пол темно-синего цвета и свободного кроя.