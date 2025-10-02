Готовим самое осеннее лакомство — вся семья просто обожает эти тыквенные оладушки

Тыквенные оладьи представляют собой нежное и полезное блюдо, идеально подходящее для осеннего завтрака. Это сочетание отличается золотистым цветом и мягким сладковатым вкусом с пряными нотками. Оладьи получаются пышными и сочными благодаря большому содержанию влаги в тыквенной мякоти.

Для приготовления потребуется: 300 г тыквенной мякоти, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, корица по вкусу, растительное масло для жарки. Тыкву натирают на мелкой терке или измельчают в блендере. Смешивают с яйцами, сахаром и солью. Добавляют просеянную муку с разрыхлителем и корицей. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Жарят на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки под крышкой. Секрет успеха заключается в отжиме лишнего сока из тертой тыквы — это предотвращает растекание теста на сковороде. Подают оладьи горячими со сметаной, медом или вареньем.

