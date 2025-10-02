Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 05:50

Готовим самое осеннее лакомство — вся семья просто обожает эти тыквенные оладушки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенные оладьи представляют собой нежное и полезное блюдо, идеально подходящее для осеннего завтрака. Это сочетание отличается золотистым цветом и мягким сладковатым вкусом с пряными нотками. Оладьи получаются пышными и сочными благодаря большому содержанию влаги в тыквенной мякоти.

Для приготовления потребуется: 300 г тыквенной мякоти, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, корица по вкусу, растительное масло для жарки. Тыкву натирают на мелкой терке или измельчают в блендере. Смешивают с яйцами, сахаром и солью. Добавляют просеянную муку с разрыхлителем и корицей. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Жарят на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки под крышкой. Секрет успеха заключается в отжиме лишнего сока из тертой тыквы — это предотвращает растекание теста на сковороде. Подают оладьи горячими со сметаной, медом или вареньем.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
тыквы
оладьи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.