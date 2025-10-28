Вкусный завтрак для всей семьи: как приготовить нежный тыквенный крамбл с хрустящей крошкой

Этот рецепт я открыл для себя прошлой осенью, когда остался с детьми на выходные. Хотелось приготовить что-то особенное, теплое и по-настоящему осеннее. Неожиданно простой набор ингредиентов и минимальные усилия подарили нам блюдо, которое теперь стало нашей семейной традицией для воскресных завтраков.

Готовлю так: очищаю тыкву (300–400 г) от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю с медом или сахаром (по вкусу) и корицей (по вкусу) — аромат сразу напоминает о золотой осени. Равномерно выкладываю тыкву в форму для запекания. Для крошки смешиваю муку (70 г) с овсяными хлопьями (70 г), добавляю мягкое сливочное масло (70 г) и руками превращаю все в ароматную рассыпчатую массу. Равномерно посыпаю тыкву крошкой и отправляю в духовку на 30 минут при 180 °C. Когда крошка подрумянивается, а из духовки доносится божественный аромат тыквы с корицей, завтрак готов!

