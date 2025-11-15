Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Запекаю тыкву для соуса — получаю невероятную кремовую пасту вместо простых макарон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кажется, что тыква и креветки — необычное сочетание, но в этой пасте они создают удивительную гармонию. Яркий цвет, кремовая текстура и насыщенный вкус не оставят никого равнодушным.

Для блюда мне понадобится: тыква (400 г), паста (200 г), креветки (20 шт.), лук (60 г), чеснок (4 зубчика), кокосовое молоко (150 мл), лимонный сок (3 ст. л.), масло авокадо, сушеный чеснок, красный перец, соль.

Тыкву очищаю от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю на противень, сбрызгиваю маслом авокадо и запекаю при 200 °C до мягкости (около 20–25 минут). В это время отвариваю пасту согласно инструкции на упаковке. На сковороде разогреваю масло авокадо, обжариваю мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавляю измельченный чеснок, готовлю еще 1 минуту. Креветки очищаю и обжариваю на отдельной сковороде с чесноком и красным перцем до румяности. Готовую запеченную тыкву разминаю вилкой или пюрирую блендером. Добавляю тыквенное пюре к луку и чесноку, вливаю кокосовое молоко, добавляю лимонный сок, сушеный чеснок и соль. Прогреваю соус 3–4 минуты. Соединяю пасту с тыквенным соусом, выкладываю сверху креветки. Подаю сразу, украсив зеленью или тыквенными семечками.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
