14 ноября 2025 в 11:22

Дагестанские чуду с необычной начинкой — готовятся по щелчку пальцев и без капли масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда кажется, что готовить уже нет сил, этот рецепт становится настоящим спасением. Лепешки жарятся на сухой сковороде всего по 3–4 минуты, а результат выглядит как кулинарный шедевр.

Для чуду мне понадобится: мука (500 г), теплая вода (250 мл), соль (1 ч. л.). Для начинки: тыква (600 г), лук (2 шт.), сливочное масло (50 г), соль, перец.

В глубокой миске смешиваю муку с солью. Постепенно вливаю теплую воду и замешиваю крутое эластичное тесто. Оно должно быть плотным, но не тугим. Накрываю полотенцем и оставляю отдыхать на 30 минут. Для начинки тыкву и лук натираю на крупной терке. Обязательно отжимаю массу руками от лишнего сока — это ключевой момент, иначе тесто размокнет. Добавляю растопленное сливочное масло, соль и перец, тщательно перемешиваю. Разделяю тесто на 8–10 частей. Каждую раскатываю в тонкий круг диаметром около 20 см. На одну половину круга распределяю начинку, отступая от края 1,5–2 см. Накрываю второй половиной и плотно защипываю края, можно пройтись по ним вилкой для надежности. Разогреваю сковороду без масла на среднем огне. Обжариваю чуду по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен. Готовые лепешки сразу смазываю кусочком сливочного масла и подаю горячими.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
тыквы
лепешки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
