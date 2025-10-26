Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 14:27

Тыква и фарш в необычном сочетании: это блюдо стало любимым в нашей семье — вот почему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я открыл для себя, когда искал способ сделать мясные блюда более легкими и полезными. Сочетание тыквы с говяжьим фаршем оказалось настолько удачным, что теперь эти тефтельки регулярно появляются на нашем столе. Они получаются нежными, сочными и идеально подходят для здорового ужина.

Готовлю так: натираю на крупной терке мускатную тыкву (300–400 г) и на мелкой — сыр (50 г). Мелко нарезаю луковицу и петрушку, чеснок пропускаю через пресс. Смешиваю говяжий фарш (400 г) с тыквой, сыром, луком, чесноком, петрушкой и яйцом. Добавляю соль, черный и кайенский перец по вкусу, тщательно вымешиваю. Формирую небольшие тефтели и выкладываю в форму для запекания. Для соуса пассерую мелко нарезанный лук, добавляю консервированные томаты, немного воды, соль и перец. Тушу 2 минуты и заливаю тефтели. Запекаю при 180–200 °C 30–40 минут до готовности. Подаю с любимым гарниром.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

