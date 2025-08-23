Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 12:59

На сочинском пляже с туристки потребовали плату за тень

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка в Сочи пожаловалась на требования сотрудников пляжа «Сочифония» в «Сириусе» заплатить «за тень» и на угрозы со стороны охраны, передает издание «Подъем». По словам женщины, ее семью пытались запугать огнестрельным оружием. Полиция начала расследование.

Целый день слышим об этой новости, но ничего подобного не происходило, сами ждем прояснения, — заявили в ответ представители пляжа.

По словам отдыхающей, в первый день она скрывалась от солнца в тени от зонтика, однако сотрудница пляжа потребовала арендовать шезлонг за 700 рублей. После отказа она закрыла зонт. На следующий день та же работница попросила семью освободить место на солнце, объяснив это необходимостью поставить там шезлонг. Затем, по словам девушки, охрана начала угрожать ей и ее близким оружием.

Ранее владелица сочинского гостевого дома раскритиковала экономных туристов, назвав их «нищебродами». Она описала «бюджетный» отпуск как проживание в тесных комнатах старых домов, готовку на общей кухне и отказ от развлечений. А другая предпринимательница пожаловалась, что некоторые туристы привозят с собой даже картошку и лук для экономии.

Сочи
туристы
отдых
пляжи
