Владелица отеля в Сочи назвала нищебродами экономных туристов

Владелица гостевого дома в Сочи раскритиковала экономных туристов и назвала их «нищебродами». «Бюджетный» отпуск, по ее словам, включает тесные комнаты в старых домах не на первой линии, готовку на кухне, бесплатные пляжи, отказ от развлечений и постоянный поиск способов сэкономить, пишет портал «Турдом».

Вы едете, чтобы побывать на море, а в итоге превращаете отпуск в хозяйственный квест «выживи сам». Кто-то скажет: главное — эмоции, но позвольте, это не отпуск, это рабство и нищеблудство, — заявила женщина.

Другая бизнесвумен пожаловалась, что некоторые даже везут с собой картошку и лук. Некоторые пользователи Сети разделили подобные возмущения, заявив, что экономить на отпуске якобы стыдно. Другие, наоборот, считают, что «каков отель — таков и клиент».

Ранее сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что российских туристов, которые ничего не покупают и экономят на еде, не хотят видеть в стране. После представители туриндустрии республики устроили флешмоб. Владельцы гостиниц, гиды и турагенты выкладывают в соцсетях видео с лапшой быстрого приготовления в знак поддержки отдыхающих из России.