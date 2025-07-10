Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам Турбизнес Абхазии принес россиянам видеоизвинения за скандал с «Дошираком»

После скандального заявления бывшей сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристину Лакербаю о туристах за 300 рублей с «Дошираком» представители туриндустрии республики устроили флешмоб. Владельцы гостиниц, гиды и турагенты выкладывают в соцсетях видео с лапшой быстрого приготовления в знак поддержки отдыхающих из России.

Участники флешмоба демонстрируют, как сами охотно едят «Доширак» на фоне курортных пейзажей, подчеркивая, что туристам рады независимо от бюджета. В сети также появился шуточный клип с песней «Доширак в кармане, билет в руке».

Инициаторы флешмоба отмечают, что таким образом хотят сгладить негатив от высказываний экс-чиновницы. Они подчеркивают, что российские туристы остаются ключевыми для региона, и призывают относиться к ним с уважением.

Лакербай ранее заявила, что россиян, которые ничего не покупают и экономят на еде, не хотят видеть в Абхазии. По ее словам, для развития туризма необходим приток состоятельных отдыхающих. Что касается экономкласса, то он игнорирует местные сувениры и продукцию, отметила чиновница. Лакербай после скандала уволили.