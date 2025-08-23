Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 13:20

Пламя охватило один из крупнейших рынков Дагестана

В Махачкале загорелся Куядинский рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар произошел на Куядинском рынке в Махачкале, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан. По информации ведомства, загорелось складское помещение, огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Пламя может перекинуться на соседние постройки.

В Махачкале на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта) произошел пожар. Существует угроза распространения огня на соседние здания, — подчеркнули в министерстве.

На место ЧП оперативно приехали пожарные, возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Куядинский рынок считается одним из самых крупных рынков Дагестана.

Ранее пожарные локализовали возгорание на птицефабрике в поселке Рощино Челябинской области. Огонь успел охватить семь тысяч квадратных метров, к его тушению привлекались 46 спасателей и 12 единиц техники МЧС. Из здания самостоятельно эвакуировались пять рабочих.

До этого в поселке городского типа Успенка Лутугинского района ЛНР произошел крупный пожар в частном жилом доме, унесший жизни шести человек. Среди погибших оказались два мальчика в возрасте 10 и 11 лет. Огнеборцы обнаружили тела погибших в процессе тушения.

Дагестан
рынки
пожары
Махачкала
