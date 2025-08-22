Кручу такой рулет за 10 минут! Вкуснятина из лаваша, творога и вишни

Кручу такой рулет за 10 минут! Нужны лаваш, творог и вишня! Этот нежный рулет — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Сочетание кисловатой вишни и творожной начинки создает восхитительную гармонию вкуса, а хрустящая корочка из лаваша делает каждую ложку неповторимой. Просто, быстро и безумно вкусно!

Ингредиенты

Лаваш— 1 лист

Творог— 400 г

Вишня— 300 г

Яйцо— 2 шт.

Подсластитель— по вкусу

Ванилин— по вкусу

Приготовление

Лист лаваша нужно смазать творожной смесью, приготовленной из творога, одного яйца и одного белка, подсластителя и ванилины. Второй желток пока отложите в сторону. Сверху равномерно распределите вишню без косточек, которую удобно извлечь с помощью коктейльной соломинки. Аккуратно сверните лаваш в тугой рулет, смажьте его поверхность оставшимся желтком и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут до румяной корочки.

