Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 18:00

Кручу такой рулет за 10 минут! Вкуснятина из лаваша, творога и вишни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кручу такой рулет за 10 минут! Нужны лаваш, творог и вишня! Этот нежный рулет — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Сочетание кисловатой вишни и творожной начинки создает восхитительную гармонию вкуса, а хрустящая корочка из лаваша делает каждую ложку неповторимой. Просто, быстро и безумно вкусно!

Ингредиенты

  • Лаваш— 1 лист
  • Творог— 400 г
  • Вишня— 300 г
  • Яйцо— 2 шт.
  • Подсластитель— по вкусу
  • Ванилин— по вкусу

Приготовление

  1. Лист лаваша нужно смазать творожной смесью, приготовленной из творога, одного яйца и одного белка, подсластителя и ванилины. Второй желток пока отложите в сторону. Сверху равномерно распределите вишню без косточек, которую удобно извлечь с помощью коктейльной соломинки.
  2. Аккуратно сверните лаваш в тугой рулет, смажьте его поверхность оставшимся желтком и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили завтрак-пятиминутку в микроволновке! Обалденный банановый кекс на 1 яйце.

лаваш
творог
рулеты
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычные жительницы Таллина бросили вызов коррупции
«Ощущение цвета»: как выбирать не оттенки, а настроение
Прокуратура запросила 25 лет колонии для боксера из украинского «Кракена»
Следствие узнало о еще одной крупной взятке экс-замминистра обороны
Президент ФЛГР назвала главную проблему российского спорта
Подросток напал на туристов из Израиля во время игры в пейнтбол
В ЕК пообещали ответить Венгрии по «Дружбе» в «установленные сроки»
Трамп сообщил неожиданные новости о TikTok в США
Стала известна судьба мальчика с разорванным собаками лицом
В Колпино пьяный мужчина разбил девушке голову бутылкой коньяка
В Госдуме рассказали, почему Армения утратила суверенитет
Пожирающая плоть людей бактерия заполонила пляжи одной страны
Лавров выступил с заявлением на фоне давления на Венесуэлу
Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ
Невесту жестко раскритиковали в Сети за слова о помолвочном кольце
Появилось видео с обрушением строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае
Один на один с собой: как техника помогает вернуться к тишине
Польские полицейские дали сбежать фигуранту дела о «Северных потоках»
Появились новые данные о подозреваемом в подрыве «Северных потоков»
«Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.