Кручу такой рулет за 10 минут! Вкуснятина из лаваша, творога и вишни

Кручу такой рулет за 10 минут! Нужны лаваш, творог и вишня! Этот нежный рулет — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Сочетание кисловатой вишни и творожной начинки создает восхитительную гармонию вкуса, а хрустящая корочка из лаваша делает каждую ложку неповторимой. Просто, быстро и безумно вкусно!
Ингредиенты
- Лаваш— 1 лист
- Творог— 400 г
- Вишня— 300 г
- Яйцо— 2 шт.
- Подсластитель— по вкусу
- Ванилин— по вкусу
Приготовление
- Лист лаваша нужно смазать творожной смесью, приготовленной из творога, одного яйца и одного белка, подсластителя и ванилины. Второй желток пока отложите в сторону. Сверху равномерно распределите вишню без косточек, которую удобно извлечь с помощью коктейльной соломинки.
- Аккуратно сверните лаваш в тугой рулет, смажьте его поверхность оставшимся желтком и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут до румяной корочки.
