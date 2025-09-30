Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:11

Проще не бывает: готовим изысканный кокосовый торт без профессиональных навыков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кокосовый торт представляет собой изысканный десерт с нежной текстурой и экзотическим вкусом. Это лакомство сочетает воздушный бисквит с миндальной ноткой и сливочный крем с кокосовой стружкой. Гармоничное сочетание белого шоколада и сгущенного молока создает по-настоящему праздничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: для коржа — 5 яиц, 110 г сахара, 30 мл масла, 50 мл молока, 120 г муки, 60 г миндальной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли; для крема — 400 мл сливок, 200 г творожного сыра, 200 г сгущенного молока, 100 г белого шоколада, 70 г кокосовой стружки. Яйца взбивают с сахаром до пышной массы, добавляют масло и молоко. Просеивают муку с разрыхлителем и миндальной мукой, аккуратно соединяют с яичной массой. Выпекают при 180 градусах 25–30 минут. Для крема взбивают сливки, добавляют творожный сыр, сгущенное молоко и растопленный шоколад. Готовый бисквит разрезают на коржи и промазывают кремом, посыпая каждый слой кокосовой стружкой. Секрет успеха заключается во взбивании яиц с сахаром до увеличения массы в 3 раза — это гарантирует воздушность бисквита.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
десерты
кокос
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
