Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:28

Жители российского города поделились кадрами с первым снегом

В Тюмени выпал первый снег

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утром 30 сентября в Тюмени выпал первый снег. На кадрах местных жителей в Telegram-канале «Тюмень с огоньком» видно, как хлопья медленно падают на землю, в некоторых районах даже наблюдался небольшой снежный покров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, в ночь на 30 сентября температура воздуха в регионе опустилась до минус четырех градусов. Грядущей ночью ожидается до минус одного градуса.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что температура в Московском регионе ночью 30 сентября опускалась до минус шести градусов. Минимальный показатель зарегистрировали в районе поселка Черусти. В целом ночные заморозки были во всем Московском регионе: на главной метеостанции столицы на ВДНХ столбики термометров показали минус 0,2 градуса.

Ранее в ряде регионов европейской части России наблюдалось редкое природное явление — полярное сияние. Многочисленные свидетельства поступили из Республики Марий Эл, Чувашии, Татарстана и других областей.

погода
Тюмень
синоптики
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.