Жители российского города поделились кадрами с первым снегом В Тюмени выпал первый снег

Утром 30 сентября в Тюмени выпал первый снег. На кадрах местных жителей в Telegram-канале «Тюмень с огоньком» видно, как хлопья медленно падают на землю, в некоторых районах даже наблюдался небольшой снежный покров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, в ночь на 30 сентября температура воздуха в регионе опустилась до минус четырех градусов. Грядущей ночью ожидается до минус одного градуса.

До этого в Гидрометцентре РФ рассказали, что температура в Московском регионе ночью 30 сентября опускалась до минус шести градусов. Минимальный показатель зарегистрировали в районе поселка Черусти. В целом ночные заморозки были во всем Московском регионе: на главной метеостанции столицы на ВДНХ столбики термометров показали минус 0,2 градуса.

Ранее в ряде регионов европейской части России наблюдалось редкое природное явление — полярное сияние. Многочисленные свидетельства поступили из Республики Марий Эл, Чувашии, Татарстана и других областей.