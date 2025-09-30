Готовлю как пиццу, но проще. Хрустящие конвертики с тыквой — это объедение! Хит на завтрак за 15 минут

Готовлю как пиццу, но проще. Хрустящие конвертики с тыквой — это объедение! Хит на завтрак за 15 минут

Если у вас залежалась тыква и вы не знаете, что бы такого вкусного приготовить, этот рецепт для вас! Эти хрустящие рулетики в лаваше стали настоящим открытием — готовятся за 15 минут, а съедаются еще быстрее. Тыква в сочетании с расплавленным сыром и ароматными травами раскрывается по-новому, становясь нежной и сладковатой. Это идеальная закуска к супу, легкий ужин или даже завтрак, который полюбят и взрослые, и дети.

Нам понадобится: 300 г тыквы, 2 листа тонкого лаваша, 150 г сыра (сулугуни или моцарелла), 2 зубчика чеснока, зелень (петрушка/укроп), соль, перец, растительное масло. Тыкву натираем на крупной терке. Сыр трем на терке, чеснок давим, зелень мелко рубим.

Смешиваем тыкву, сыр, чеснок и зелень. Солим, перчим по вкусу. Лаваш разрезаем на полоски шириной 10–12 см. На край каждой полоски выкладываем начинку.

Плотно закручиваем рулетики, смазываем растительным маслом. Выкладываем на противень швом вниз. Выпекаем при 200 °C 15-–20 минут до золотистой корочки. Подаем со сметаной или чесночным соусом. Хрустящие, сочные и невероятно ароматные!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.