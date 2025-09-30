Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:45

Проще не бывает: сделал основу, залил начинку, испек. Творожно-тыквенное суфле — моя осенняя нежность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — моя осенняя находка, идеальный компромисс между десертом и сытным завтраком. Да, это тот самый киш, но с душой! Хрустящая песочная основа и нежнейшее творожно-тыквенное суфле, которое тает во рту. Да, он калорийнее запеканки, но иногда можно позволить себе настоящую радость. Аромат ванили и тыквы, смешанный с запахом свежей выпечки, — это настоящая терапия против осенней хандры. И готовится проще, чем кажется.

Для основы: 200 г муки, 100 г холодного масла, 1 яйцо, щепотка соли. Для суфле: 400 г тыквы, 250 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. ванилина, 1 ст. л. крахмала. Тыкву запекаем до мягкости и делаем пюре.

Масло рубим с мукой в крошку, добавляем яйцо и соль. Быстро замешиваем, убираем в холод на 20 минут. Раскатываем, выкладываем в форму с бортиками, прокалываем вилкой.

Творог и тыквенное пюре взбиваем блендером. Добавляем яйца, сахар, ванилин и крахмал. Выливаем на основу. Выпекаем 40 минут при 180 °C. Даем остыть в форме — суфле осядет, это нормально.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

