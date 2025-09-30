Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:20

Стало известно, о чем нужно молиться в день Веры, Надежды и Любови

Депутат Иванов: 30 сентября нужно молиться о здоровье и благополучии детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови принято молиться о здоровье и благополучии детей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в сложные периоды церковные праздники приобретают особое значение для общества.

Для каждого православного человека этот день — не просто церковная дата, а напоминание о вечных христианских ценностях, которые носят имена этих святых. В этот день молятся женщины, носящие эти прекрасные и святые имена, а также матери о здоровье и благополучии своих детей. Мы призываем всех не забывать эту прекрасную традицию — собираться всей семьей в храме, чтобы вместе укрепиться в вере и любви, — высказался Иванов.

Депутат отметил, что в этот день храмы наполняются особым теплом, поскольку верующие собираются, чтобы помолиться. По его словам, они просят о мудрости для правильного выбора жизненного пути, крепкой вере, которая выдержит любые испытания, несокрушимой надежде даже в самые трудные времена и самоотверженной любви, являющейся основой всего.

Когда мы вспоминаем подвиг Софии, которая на глазах у всех лишилась своих дочерей — 12-летней Веры, 10-летней Надежды и девятилетней Любови, но сама претерпела не физические, а величайшие душевные муки, укрепляясь верой, мы понимаем, что означает настоящая стойкость духа. Их пример учит нас, что истинная сила заключается не в могуществе, а в смирении и доверии Богу, — добавил Иванов.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что ношение нательного креста символизирует принятие божественной защиты и преодоление смертности. Он также отметил важность присутствия имени Иисуса Христа на кресте, что является значимым элементом религиозного символизма.

