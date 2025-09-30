Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:31

Китайские ученые создали «суперклей» для костей

В Китае разработали средство для мгновенного заживления костей

Фото: Xinhua/Wu Huijun/Global Look Press

Ученые из Чжэцзянского университета разработали клей для костей Bone-02, способный соединять переломы всего за три минуты, сообщает Oddity Central. По словам хирурга из больницы Sir Run Run Shaw Линь Сяньфэна, средство вводится одной инъекцией и существенно ускоряет процесс заживления.

Идея появилась благодаря способности устриц крепиться к поверхностям под водой особым биоклеем. Ученые воспроизвели механизм и применили в медицине.

Клей Bone-02 испытали более чем в 150 клинических случаях. Благодаря разработке один из пациентов избежал установки металлической пластины в запястье. Кость полностью восстановилась после трехминутной процедуры и трехмесячного наблюдения.

Главное преимущество разработки заключается в естественном рассасывании клея в организме. Поэтому повторных операций не требуется, что снижает риск заражений. Bone-02 запатентован в Китае и за его границами, но для широкого применения необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее российские исследователи продемонстрировали инновационный материал, который значительно ускоряет процесс заживления ран. Разработка основана на системе микрокамер из полимеров. Материал представляет собой тонкую пленку, в которую внедрено вещество. Она способна растягиваться, при этом сохраняя свою структуру.

медицина
переломы
разработки
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.