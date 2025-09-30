Китайские ученые создали «суперклей» для костей В Китае разработали средство для мгновенного заживления костей

Ученые из Чжэцзянского университета разработали клей для костей Bone-02, способный соединять переломы всего за три минуты, сообщает Oddity Central. По словам хирурга из больницы Sir Run Run Shaw Линь Сяньфэна, средство вводится одной инъекцией и существенно ускоряет процесс заживления.

Идея появилась благодаря способности устриц крепиться к поверхностям под водой особым биоклеем. Ученые воспроизвели механизм и применили в медицине.

Клей Bone-02 испытали более чем в 150 клинических случаях. Благодаря разработке один из пациентов избежал установки металлической пластины в запястье. Кость полностью восстановилась после трехминутной процедуры и трехмесячного наблюдения.

Главное преимущество разработки заключается в естественном рассасывании клея в организме. Поэтому повторных операций не требуется, что снижает риск заражений. Bone-02 запатентован в Китае и за его границами, но для широкого применения необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее российские исследователи продемонстрировали инновационный материал, который значительно ускоряет процесс заживления ран. Разработка основана на системе микрокамер из полимеров. Материал представляет собой тонкую пленку, в которую внедрено вещество. Она способна растягиваться, при этом сохраняя свою структуру.