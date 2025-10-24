Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:18

Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения

Миронов: нужно ликвидировать ФОМС и создать новую систему защиты прав пациентов

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России необходимо реформировать систему защиты прав пациентов, заменив Федеральный фонд обязательного медицинского страхования новой структурой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так он прокомментировал принятый в первом чтении законопроект, который позволит заменить страховые медучреждения территориальными фондами системы ОМС.

«Справедливая Россия — За правду» настаивает на создании новой системы контроля за соблюдением прав пациентов в государственной системе здравоохранения. Принципиальным требованием партии является ликвидация фонда ОМС. Здравоохранение нужно финансировать напрямую из бюджета без всяких посредников в лице ФОМС. При этом выделять средства необходимо исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков — это гарантирует достойное качество медицинской помощи в стране, — высказался Миронов.

Он предложил рассмотреть возможность создания контрольно-аналитического органа на базе Счетной палаты, который бы взял на себя функции страховых медицинских организаций. По словам депутата, эта структура давно показала способность проводить качественную экспертизу и давать объективную оценку эффективности работы различных ведомств, включая здравоохранение.

Наша партия давно выступает за исключение частных страховщиков из государственной системы здравоохранения. С этой точки зрения мы поддерживаем законопроект. Но кто будет обеспечивать контроль за соблюдением прав пациентов? Предлагают передать эту функцию территориальным органам ФОМС, но это по сути те же государственные органы, которые занимаются здравоохранением. То есть чиновники будут контролировать сами себя. Результаты будут соответствующие. Поэтому наша фракция при голосовании воздержалась, — заключил Миронов.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, определяет финансирование здравоохранения с 2026 по 2028 год.

ОМС
медицина
Госдума
Сергей Миронов
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
