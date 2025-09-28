Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Обычная овсянка уже не в моде: тыквенный завтрак, который влюбляет с первой ложки

Тыквенная овсянка представляет собой питательный и полезный завтрак, который сочетает нежность овсяных хлопьев и сладость тыквы. Это блюдо готовится без варки и сохраняет все витамины и полезные свойства ингредиентов. Сочетание тыквенного пюре и ароматных специй создает гармоничный вкус, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 40 г овсяных хлопьев, 100–150 г тыквенного пюре, 40–50 мл кокосового молока, 200 г греческого йогурта или скира, 1,5 чайные ложки меда, 2 чайные ложки семян чиа, корица и ванилин по вкусу, куркума или смесь куркума латте по желанию. Овсяные хлопья заливают кокосовым молоком, добавляют ванилин, корицу и куркуму, тщательно перемешивают. Отдельно смешивают йогурт с медом, тыквенным пюре и семенами чиа. В стеклянную банку или пиалу выкладывают слой овсянки, затем слой йогуртовой смеси. Накрывают крышкой и убирают в холодильник на 2–4 часа или на всю ночь. Секрет успеха заключается в использовании качественного тыквенного пюре — оно должно быть однородным без комочков. Важно дать блюду настояться в холодильнике, чтобы овсянка пропиталась и стала нежной. Перед подачей можно украсить тертым шоколадом и тыквенными семечками. Такой завтрак содержит клетчатку, белок и полезные жиры, что делает его идеальным началом дня.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

