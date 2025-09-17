Шарлотка из овсянки и яблок: вкусный рецепт для похудения

Шарлотка из овсянки и яблок: вкусный рецепт для похудения! Это нежный и ароматный завтрак, который готовится за пару минут. Идеальный баланс сложных углеводов, белка и натуральной сладости без сахара.

Ингредиенты

Овсяные хлопья — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Банан — 50 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Молоко — 100 мл

Яблоко — 60 г

Корица — по вкусу

Ванилин — по вкусу

Подсластитель — по вкусу

Приготовление:

Все ингредиенты, кроме яблока, взбейте в блендере до однородности. Тесто перелейте в силиконовую форму или небольшую жаропрочную емкость. Сверху выложите нарезанное кубиками яблоко, посыпьте корицей. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте с мороженный, сметаной или йогуртом.

