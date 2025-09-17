Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:00

Шарлотка из овсянки и яблок: вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шарлотка из овсянки и яблок: вкусный рецепт для похудения! Это нежный и ароматный завтрак, который готовится за пару минут. Идеальный баланс сложных углеводов, белка и натуральной сладости без сахара.

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Банан — 50 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Молоко — 100 мл
  • Яблоко — 60 г
  • Корица — по вкусу
  • Ванилин — по вкусу
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление:

  1. Все ингредиенты, кроме яблока, взбейте в блендере до однородности. Тесто перелейте в силиконовую форму или небольшую жаропрочную емкость.
  2. Сверху выложите нарезанное кубиками яблоко, посыпьте корицей. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте с мороженный, сметаной или йогуртом.

Ранее мы готовили быстрый пирог из 3 ингредиентов. Хоть к кофе, хоть к бокалу вина!

овсянка
шарлотка
пироги
яблоки
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
