Шарлотка из овсянки и яблок: вкусный рецепт для похудения! Это нежный и ароматный завтрак, который готовится за пару минут. Идеальный баланс сложных углеводов, белка и натуральной сладости без сахара.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Банан — 50 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Молоко — 100 мл
- Яблоко — 60 г
- Корица — по вкусу
- Ванилин — по вкусу
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление:
- Все ингредиенты, кроме яблока, взбейте в блендере до однородности. Тесто перелейте в силиконовую форму или небольшую жаропрочную емкость.
- Сверху выложите нарезанное кубиками яблоко, посыпьте корицей. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте с мороженный, сметаной или йогуртом.
