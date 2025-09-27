Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 10:49

Стало известно, как изменился «Бутербродекс»

В сентябре «Бутербродекс» остался на отметке 150,3 пункта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Индекс кофе с бутербродом («Бутербродекс»), отражающий стоимость набора популярных продуктов для завтрака, во второй половине августа и первой половине сентября сохранился на отметке 150,3 пункта, сообщает РИА Новости. Показатель вернулся к уровню, который удерживался прежде, после кратковременного снижения в конце июля.

По данным источника, с конца мая по начало июля индекс держался на отметке 150 пунктов. Во второй половине июля показатель впервые за лето снизился до 147,9 пункта. Затем с 1 по 15 августа «Бутербродекс» вырос до 149,7 пункта, а во второй половине — прибавил еще 0,6 пункта и достиг 150,3 пункта.

«Бутербродекс» разработан РИА Новости на основе данных, предоставленных аналитическим сервисом «Чек Индекс». В расчет включены семь продуктов: батон (400 г), ветчина (200 г), сливочное масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), растворимый кофе (95 г) и сахар (1 кг).

Ранее Россия вошла в тройку стран мира с наиболее доступным минимальным набором для пикника, уступив только Индонезии и Китаю. Стоимость набора из хлеба, сыра, ветчины, яблок, воды и пледа в РФ составила $14,8 (1161 рубль), что ниже среднего показателя по G20. Самыми дорогими для пикника оказались Канада, Южная Корея и США.

