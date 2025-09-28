Могилу Лужкова украсили к 15-летию его отставки

Могилу второго мэра Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в столице украсили к 28 сентября — 15-летию его отставки. По словам корреспондента NEWS.ru, на могиле у подножия памятника экс-градоначальнику уложили новый газон.

Депутаты Мосгордумы наделили Лужкова полномочиями мэра столицы по представлению президента РФ Владимира Путина («за» проголосовали — 32 из 35 депутатов) 27 июня 2007 года. Однако 28 сентября 2010 года занимавший на тот момент пост главы государства Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра. Причиной стала утрата доверия.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Нарышкин, который в то время находился на посту руководителя администрации главы государства, в качестве причины отставки Лужкова называл «неэффективное управление» Москвой. Также речь шла о «запредельном уровне коррупции».

У экс-мэра Москвы двое сыновей Михаил и Александр, которых родила его вторая жена Марина Башилова. Несмотря на популярность отца, оба брата всегда вели тихий и весьма скрытный образ жизни. Они не дают интервью и стараются не оказываться в центре общественного внимания.