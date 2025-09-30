Налет на Волгоград, трое убитых детей, пытки: ВСУ атакуют РФ 30 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Над регионами РФ были сбиты более 80 беспилотников. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб заставлял подростов совершать теракты на железной дороге. В ДНР нашли труп замученного мирного жителя. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

ПВО сбила более 80 украинских дронов над регионами России

В течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили и ликвидировали 81 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего дронов были уничтожены над Воронежской и Белгородской областями — 26 и 25 соответственно. Кроме того, 12 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 — над Курской, семь — над Волгоградской. В Минобороны также сообщили, что над Крымом за прошедшие сутки сбили 12 дронов.

В Волгоградской области из-за массированной атаки БПЛА было нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах Светлоярского района, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«На линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», — заявил он.

После падения обломков беспилотников на границе Волгограда произошли два крупных возгорания сухой травы, добавил Бочаров. Он отметил, что оба пожара были оперативно ликвидированы спасателями.

ВС РФ Фото: МО РФ

Пять человек получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

В течение прошедших суток ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Над Алексеевским округом и Белгородом были сбиты два и три беспилотника соответственно. Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор.

«В Белгородском районе над поселками Дубовое, Майский и Октябрьский, а также селами Ближняя Игуменка, Репное и Таврово сбиты девять беспилотников. В селе Таврово огнем поврежден частный дом, в поселке Майский уничтожена хозпостройка и повреждены четыре частных дома и два легковых автомобиля», — подчеркнул Гладков.

По его словам, в Борисовском районе села Березовка и Зозули подверглись атаке четырех беспилотников, один был сбит. В результате налета два частных дома получили повреждения, одна машина была уничтожена, вторая — повреждена.

«В районе села Казинка при атаке дрона на легковой автомобиль получили тяжелые ранения мужчина и женщина. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ мужчина скончался. Женщине в тяжелом состоянии оказывается вся необходимая помощь в районной больнице», — рассказал губернатор Белгородской области.

Он также сообщил, что девять беспилотников за прошедшие сутки атаковали населенные пункты Волоконовского района. Семь БПЛА были уничтожены над Яковлевским округом, один дрон сбили над Губкинским городским округом, еще по три — над Ивнянским и Прохоровским районами. Обошлось без пострадавших.

По словам Гладкова, за прошедший день населенные пункты Грайворонского округа подверглись пяти обстрелам — по ним было выпущено 24 боеприпаса.

«В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Колотиловка, Отрадовка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено атакованы 23 беспилотниками, пять из которых сбиты. Село Репяховка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено пять боеприпасов», — рассказал губернатор.

Гладков также сообщил, что села Шебекинского округа атаковали 34 БПЛА, 28 из которых были сбиты. Трое мужчин получили ранения.

Минобороны не комментировало информацию об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое детей погибли в результате атак ВСУ на регионы РФ за неделю

За минувшую неделю в результате атак ВСУ погибли 17 мирных жителей, в том числе трое детей, сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его данным, 139 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 11 несовершеннолетних.

Посол пояснил, что основное количество гражданских погибли или пострадали в результате атак беспилотников. Наибольшее число было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Курской и Херсонской областях, а также в Краснодарском крае.

«От атак дронов за прошедшие семь дней пострадали 106 мирных жителей, что составляет порядка 68% от общего числа пострадавших», — добавил дипломат.

ФСБ задержала украинского вербовщика

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины привлекал подростков к терактам на железной дороге, сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, вербовщик получал указания от противника в мессенджере Telegram.

«Задержан гражданин России 2007 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что молодой человек согласился работать с украинскими спецслужбами за деньги.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кировске нашли труп замученного мирного жителя

В Кировске Донецкой Народной Республики российские военные нашли труп мужчины, замученного украинскими военными, сообщили в силовых структурах. Погибшего обнаружили бойцы из группировки войск «Запад» на позициях, отбитых у солдат Вооруженных сил Украины.

«Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже», — заявил источник.

Он добавил, что украинские военные задержали местного жителя, приковали к нарам и пытали. Он скончался до прорыва российских сил на украинские позиции. Дело об убийстве было передано военной полиции.

Военные ВСУ попали в окружение под Купянском

Вооруженные силы Украины перебросили в Купянск элитные подразделения, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также сообщил о потерях личного состава и техники ВСУ.

«Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА», — рассказал он.

Российские военные окружили ВСУ под Купянском, заявил Герой России генерал-майор в отставке Сергей Липовой. По его информации, противник загнан в котел.

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение», — сказал Липовой.

По его словам, командование украинской армией понимает, что удержать город уже не получится. По этой причине в город были переброшены последние резервы ВСУ, чтобы остановить обвал фронта. Липовой предположил, что в ближайшее время Киев может отдать приказ об эвакуации военных из Купянска. В первую очередь из котла увезут офицеров НАТО.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Читайте также:

«А мы ломаем голову»: кто и как запускает беспилотники на Москву и регионы

ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова

«Зеленский уже труп»: на Западе признали крах Украины. Пора на поклон к РФ?