Энергетик раскрыл, повлияют ли предупреждения ФАС на рост цен на АЗС Энергетик Юшков: независимые АЗС пока не могут снизить цены на топливо

Независимые АЗС пока не имеют возможности снизить розничные цены на топливо, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это связано с тем, что они закупают горючее на бирже по высоким ценам и вынуждены поднимать стоимость на заправках.

Уже какое-то время независимые АЗС получают предупреждения от Федеральной антимонопольной службы о необоснованном росте цен. Получается, что у нас на бирже цена возрастала: по 95-му бензину рекорды были обновлены еще в августе, по 92-му — бензину в сентябре. АЗС получают предупреждения, потому что покупают топливо на бирже. Чтобы оставаться в плюсе, им нужно поднять цены в рознице, иначе они будут работать в убыток, — пояснил Юшков.

Он отметил, что у вертикально интегрированных компаний другая ситуация с закупками, поэтому их розничные цены растут не так значительно. По мнению энергетика, давление со стороны регулятора приводит к тому, что независимые сети сокращают закупки на бирже или вовсе прекращают их, а это создает риски дефицита топлива на рынке.

Когда независимые АЗС начинают поднимать цены в рознице, ФАС приходит и задает вопросы. Регулятор указывает, что в сети вертикально интегрированных компаний цены так не растут, а значит, у независимых необоснованный рост. Он обоснован, если цена поднимается у всех, а здесь получается, что только у независимых. Но вертикально интегрированные АЗС топливо на бирже не покупают, они приобретают непосредственно от НПЗ внутри одной компании. [Предупреждения ФАС] приводят к тому, что независимые АЗС просто перестают покупать топливо на бирже по высоким ценам и соответственно перестают его продавать. И это приводит к дефициту, — пояснил Юшков.

Эксперт добавил, что в сложившихся условиях необходимо выбирать между сдерживанием стоимости топлива с риском недостатка предложения и допуском более высоких розничных цен для обеспечения доступности бензина. Также, по его словам, в РФ снижается потребление горючего в связи с тем, что автомобильный сезон заканчивается.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба направила запросы владельцам региональных АЗС на фоне снижения производства топлива и рекордного роста биржевых цен. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что региональные ФАС и Минэнерго регулярно требуют данные о запасах горючего и объяснения повышения цен.