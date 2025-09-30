Рубль снова укрепляется? Курсы валют 30 сентября: доллар, евро, юань

Эксперты оценили перспективы российской валюты. Каковы прогнозы, действительно ли рубль снова укрепляется, что с курсами валют сегодня, 30 сентября, сколько стоит доллар, евро и юань?

Каков курс доллара сегодня, 30 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на вторник, 30 сентября, на уровне 82,8676 рубля. Ранее валюта находилась на отметке 83,6118 рубля и потеряла 74,42 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется в районе 82,66 рубля, теряя 0,4105 (0,49%), на 11:19 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем во вторник, 30 сентября

Официальный курс ЦБ для евро во вторник, 30 сентября, составляет 97,141 рубля против прежнего — 97,6823 рубля. Так, евро подешевел на 54,13 копейки. На Forex валюта уходит за 97,284 рубля, демонстрируя падение в размере 0,125 (0,13%), на 11:30 мск.

Регулятор установил юань на отметку в 11,5978 рубля. В понедельник, 29 сентября, валюта стоила 11,6751 рубля. Таким образом, юань также потерял к рублю — 7,73 копейки. На Forex валюта продается за 11,6209 рубля, прибавляя 0,0053 (0,05%), на 11:31 мск.

Действительно ли рубль снова укрепляется, прогнозы

По словам аналитика банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рубль находится в фазе стабилизации, несмотря на «нервозный внешнеполитический фон». В свою очередь доллар, утверждает специалист, заметно укрепляется на глобальном рынке благодаря сильным данным по экономике США, которые снижают необходимость для Федрезерва в агрессивном снижении базовой ставки. Поддержку рублю оказывают осторожная риторика ЦБ, фактор налогового периода, а также рост мировых цен на нефть, добавил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако возвращение рубля к летним максимумам едва ли возможно в связи со снижением экспортных притоков и сезонно высокого спроса на валюту, подчеркнул Евстифеев. По его прогнозу, на этой неделе доллар будет в районе 85 рублей.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил о давлении на рубль в связи с восстановлением импорта и санкционной риторикой, способной уменьшить приток валютной выручки.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прогнозирует новый виток роста курса иностранных валют после «локального боковика». До конца осени и года он ожидает, что доллар зафиксируется в диапазоне 85–90 рублей, евро — выше 100 рублей, юань — выше 12 рублей.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич заявил, что в ближайшей перспективе рубль ждет ослабление под давлением со стороны постепенного роста спроса импортеров на иностранную валюту и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, давление на рубль сохранится из-за слабой экспортной выручки, геополитических рисков и потенциального оттока капиталов. С высокой вероятностью валюта будет волатильной на новостях по нефти и валютным потокам, добавил он.

«Сдерживать рубль от падения будет именно налоговый период. Но на среднесрочном горизонте, до конца года, мы видим тенденцию к постепенному ослаблению рубля до 88–93 за доллар, особенно если геополитические риски продолжат усиливаться», — отметил Чернов.

