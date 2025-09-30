Звезду фильма «Форсаж» разыскивает полиция

Американский актер и музыкант Тайриз Гибсон, сыгравший Романа Пирса в франшизе «Форсаж», объявлен в розыск по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщает Daily Mail. По информации издания, его собака загрызла другого пса.

Знаменитость разыскивается полицией города Атланты. Как уточняется, жители района не менее пяти раз обращались в правоохранительные органы с заявлениями на звезду «Форсажа», чьи животные свободно разгуливают по улицам.

Сообщается, что одна из собак Гибсона кане-корсо напала на спаниеля. Животное погибло. Владелец пса обратился в полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что незадолго до происшествия пес Гибсона пытался царапать дверь соседского дома. По информации источника, сам актер сейчас находится на отдыхе в ОАЭ.

Ранее жители дома на Боровском шоссе в Москве спасли щенка, которого избивал его хозяин. Соседи вызвали полицию и доставили животное в клинику, где у него обнаружили перелом бедра, множественные травмы и проблемы с пищеварением. Лечение обошлось более чем в 100 тыс. рублей. Все расходы взяли на себя неравнодушные жильцы, которые также добились отказа владельцев от питомца.