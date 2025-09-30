Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:31

Звезду фильма «Форсаж» разыскивает полиция

Актера Гибсона подозревают в жестоком обращении с животными

Тайриз Гибсон Тайриз Гибсон Фото: CraSH/Global Look Press

Американский актер и музыкант Тайриз Гибсон, сыгравший Романа Пирса в франшизе «Форсаж», объявлен в розыск по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщает Daily Mail. По информации издания, его собака загрызла другого пса.

Знаменитость разыскивается полицией города Атланты. Как уточняется, жители района не менее пяти раз обращались в правоохранительные органы с заявлениями на звезду «Форсажа», чьи животные свободно разгуливают по улицам.

Сообщается, что одна из собак Гибсона кане-корсо напала на спаниеля. Животное погибло. Владелец пса обратился в полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что незадолго до происшествия пес Гибсона пытался царапать дверь соседского дома. По информации источника, сам актер сейчас находится на отдыхе в ОАЭ.

Ранее жители дома на Боровском шоссе в Москве спасли щенка, которого избивал его хозяин. Соседи вызвали полицию и доставили животное в клинику, где у него обнаружили перелом бедра, множественные травмы и проблемы с пищеварением. Лечение обошлось более чем в 100 тыс. рублей. Все расходы взяли на себя неравнодушные жильцы, которые также добились отказа владельцев от питомца.

животные
розыски
США
актеры
живодеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.