30 сентября 2025 в 12:31

Евросоюзу предрекли мгновенный развал в случае принятия Украины и Молдавии

Депутат Шеремет: ЕС грозит мгновенный развал при принятии Украины и Молдавии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вступление Украины и Молдавии в Европейский союз приведет к мгновенному развалу объединения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам перспектива получения членства этими странами лишь ускорит процессы внутренней дезинтеграции, которые уже идут в европейском сообществе.

Принятие подобных решений [о вступлении Украины и Молдавии в ЕС] мгновенно разрушит Европейский союз. Он итак находится на грани развала. Приход к власти безответственных политиков неонацистского толка в странах Евросоюза, полностью поменявших миролюбивую и созидательную линию прогресса на масштабную милитаризацию с целью ведения прокси-войн со своими соседями, предопределил сдачу ими своих национальных интересов, приведших Европу к полной несостоятельности в политической и экономической сферах без США. Это выражается в процессе быстрой деградации общества, — пояснил Шеремет.

Он добавил, что следствием такой политики стали масштабные протестные настроения среди обнищавшего населения. По мнению депутата, европейские граждане лишены тех свобод и процветания, которые им обещали.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать техническую подготовку к принятию Украины и Молдавии вопреки позиции Венгрии. Еврокомиссия предложила изменить внутренние правила, чтобы обойти возможное вето от венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

