28 сентября 2025 в 15:28

Готовлю ужин в съедобном горшочке. Просто и очень эффектно! Ароматное рагу в тыкве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном осень, а на рынках появляются яркие тыквы, я обязательно готовлю это волшебное блюдо. Жаркое с курицей, запеченное прямо в тыкве, — это не просто еда, а целое событие! Тыква пропитывается соками мяса и овощей, становится нежной и сладковатой, выполняя роль и горшочка, и ингредиента. Это невероятно эффектно выглядит на столе, пахнет просто божественно, а готовится гораздо проще, чем кажется. Идеальный вариант для воскресного семейного ужина или для встречи гостей.

Нам понадобится: 1 круглая тыква среднего размера (около 2 кг), 500 г куриного филе (можно бедрышки), 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы или хмели-сунели, 2–3 ст.л. растительного масла. Духовку разогреваем до 200 градусов. Тыкву хорошо моем, срезаем верхушку — это будет крышечка. Ложкой аккуратно вычищаем семена и часть мякоти, чтобы стенки остались толщиной 1,5–2 см.

Курицу нарезаем кубиками, картофель и морковь — крупными ломтиками, лук — полукольцами, чеснок пластинками. В миске смешиваем мясо и овощи, добавляем соль, перец, травы и масло. Хорошо перемешиваем. Этой начинкой заполняем тыкву примерно до плечиков. Накрываем тыкву крышечкой и ставим в глубокую форму для запекания.

Отправляем в духовку на 1–1,5 часа. Время зависит от размера тыквы. Проверяем готовность, протыкая ее стенки ножом, — они должны стать мягкими. За 10 минут до готовности можно снять крышечку, чтобы она подрумянилась. Подаем прямо на столе, аккуратно выкладывая ложкой содержимое вместе с кусочками запеченной мякоти тыквы. Аромат стоит невероятный!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
тыква
рагу
Мария Левицкая
М. Левицкая
