28 сентября 2025 в 14:31

Готовлю солянку по-татарски. Аромат на всю квартиру! Самый простой и вкусный рецепт на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта солянка — мой любимый рецепт, когда хочется чего-то по-настоящему согревающего и ароматного. В отличие от классической русской солянки, татарский вариант более густой, наваристый и с особой кислинкой. Готовится она на крепком мясном бульоне, а главный секрет — в обжаренных овощах и томатной пасте. Это блюдо идеально для большой семьи или когда ждешь гостей — сытно, вкусно и очень душевно. Пахнет так, что аппетит просыпается у всех в доме!

Для солянки нужно: 500 г говядины или баранины на косточке, 3–4 соленых огурца, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г маслин, соль, перец, лавровый лист, зелень. Мясо залейте 2,5 л воды, варите 1,5 часа до мягкости. Бульон процедите, мясо отделите от кости и нарежьте.

Лук и морковь нарежьте кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте томатную пасту, потомите 2 минуты. Огурцы нарежьте ломтиками. В бульон положите мясо, обжаренные овощи и огурцы. Варите 15 минут. Добавьте маслины, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Подавайте со сметаной и зеленью. Настоящая мужская еда!

Мария Левицкая
