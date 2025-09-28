Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:04

«Идеальный шторм»: Песков о ситуации в мире

Песков заявил, что мир находится в режиме турбулентности

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня мир находится в режиме турбулентности, который необходим для перехода к новому порядку, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал происходящее «идеальным штормом», передает ТАСС.

Действительно, мы живем в мире, полном непредсказуемости, абсолютной турбулентности. Временами кажется, что и в экономике, и в информации, и в международных делах — все кругом приходит в состояние идеального шторма. Не хотелось бы, но иногда кажется, что это неизбежно. И чтобы сформировать структуру будущего мира, нужно пройти через эту турбулентность, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что экономика России справляется и с задачами, связанными с проведением спецоперации, и с сохранением социальной направленности. Экономика хорошо отрегулирована, объяснил он.

Кроме того, Песков подчеркивал, что положение Украины в условиях специальной военной операции продолжает ухудшаться. Пресс-секретарь президента России отметил, что это происходит каждый день.

Дмитрий Песков
мир
штормы
политика
