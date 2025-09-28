«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте Песков заявил, что ситуация в СВО для Украины ухудшается с каждым днем

Положение Украины в условиях специальной военной операции продолжает ухудшаться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента России отметил, что это происходит каждый день.

С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается показать своим западным кураторам образ «бравого вояки». При этом, по словам Пескова, реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

Также он говорил, что приглашение президента России американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву остается в силе. Песков отметил, что все зависит от решения главы США. Представитель Кремля добавил, что Путин готов к встрече с Трампом в российской столице и будет рад такому визиту.

Пресс-секретарь президента России заявлял об изменении парадигмы голосований за продление антироссийских санкций в Евросоюзе. Именно так он оценил сообщения, что Европейская комиссия предложила заменить единогласное голосование на голосование квалифицированным большинством.