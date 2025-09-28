В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Трампа в Москву

В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Трампа в Москву Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе

Приглашение президента России Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу посетить Москву остается актуальным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все зависит от решения лидера США, передает ТАСС. Песков также добавил, что Путин готов встретиться с Трампом в российской столице и будет рад такому визиту.

Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа, — высказался пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что Путин высоко оценивает намерение Трампа искать решения для урегулирования кризиса на Украине. Он отметил, что президент США проявляет политическую волю в этом вопросе.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что главы России и США способны обсуждать сложные и острые вопросы благодаря характеру своих отношений. Он отметил, что такие связи позволяют затрагивать темы украинского урегулирования и четко доносить позиции сторон.