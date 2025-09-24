В Кремле раскрыли отношение Путина к попыткам Трампа «найти развязку»

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность американского лидера Дональда Трампа искать пути разрешения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК. По его словам, хозяин Белого дома имеет политическую волю.

Президент Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Белого дома заявил, что разрешение кризисной ситуации на Украине осложняется личной неприязнью между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент США отметил, что, несмотря на хорошие отношения с российским коллегой, ситуация остается сложной.

До этого Трамп признался, что украинский кризис начался из-за ошибок руководства Соединенных Штатов Америки. Президент страны отметил, что неустанно работает над урегулированием. По его словам, он надеялся, что этот конфликт станет одним из семи, которые он планировал разрешить.

Представитель Кремля также сообщил, что президент РФ готов встретиться с главой Украины. Однако, по его словам, без должной подготовки такие переговоры могут превратиться в «пиар-акцию».