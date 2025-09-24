Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:25

В Кремле раскрыли отношение Путина к попыткам Трампа «найти развязку»

Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ ТАСС

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность американского лидера Дональда Трампа искать пути разрешения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК. По его словам, хозяин Белого дома имеет политическую волю.

Президент Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Белого дома заявил, что разрешение кризисной ситуации на Украине осложняется личной неприязнью между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент США отметил, что, несмотря на хорошие отношения с российским коллегой, ситуация остается сложной.

До этого Трамп признался, что украинский кризис начался из-за ошибок руководства Соединенных Штатов Америки. Президент страны отметил, что неустанно работает над урегулированием. По его словам, он надеялся, что этот конфликт станет одним из семи, которые он планировал разрешить.

Представитель Кремля также сообщил, что президент РФ готов встретиться с главой Украины. Однако, по его словам, без должной подготовки такие переговоры могут превратиться в «пиар-акцию».

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали место России в обеспечении безопасности Европы
Россиянам рассказали, почему нельзя спать в контактных линзах
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.