В Кремле рассказали о готовности Путина встретиться с Зеленским Песков: Путин готов встретиться с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским, заявил радио РБК представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, без должной подготовки такие переговоры могут превратиться в «пиар-акцию».

Путин сказал, что он готов на встречу. <…> Есть смысл встречаться после того, как стороны сделают «домашнюю работу». <…> Встречаться без подготовки — это, скорее, пиар-акция, — сказал Песков.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на возможной встрече с Путиным Зеленский попытается поднять свой рейтинг на Украине и получить легитимизацию со стороны Москвы. Он не исключил, что украинский глава решится устроить скандал, аналогичный конфликту в Белом доме.

До этого Путин допустил возможность встречи с Зеленским. Он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам. При этом президент России поставил под сомнение целесообразность этих переговоров. В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что возможность встречи Путина и Зеленского зависит от стремления сторон к мирному урегулированию.