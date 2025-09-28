Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дуров раскрыл, как его просили удалять неугодные Кишиневу Telegram-каналы

Дуров заявил о попытке вовлечь его в цензурирование Telegram-каналов в Молдавии

Французские спецслужбы пытались оказать давление на администрацию Telegram, чтобы добиться цензуры неугодных каналов в Молдавии перед выборами, заявил создатель мессенджера Павел Дуров. Взамен ему предлагали влияние на судью по его делу. После анализа списка каналов, не нарушавших правила сервиса и критиковавших молдавские власти, стали очевидны политические мотивы запроса, отметил Дуров.

Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству подвергнуть цензуре некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове, — написал создатель мессенджера.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что успех партии президента Молдавии Майи Санду на парламентских выборах будет иметь катастрофические последствия для государства. По его оценке, это поставит республику перед судьбоносным выбором «между войной и миром».

Кроме того, бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий Патриотический блок, заявил, что Санду и ее партия «Действие и солидарность» намерены отменить результаты парламентских выборов. По его информации, аналогичная ситуация уже имела место в Румынии.

