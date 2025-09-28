Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 15:13

Слезы друзей, венки из Кремля: трогательные кадры прощания с Кеосаяном

Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Проститься с заслуженным артистом России пришли его родные, друзья и коллеги по телевизионному цеху. Среди них — телеведущая Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая не смогла сдержать слез.

Также на церемонии заметили американского актера Стивена Сигала, российского певца Филиппа Киркорова, гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова и помощника президента РФ Владимира Мединского. Он назвал Кеосаяна талантливым, благородным человеком и настоящим мужчиной.

Народная артистка РФ Лариса Долина, вспоминая Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него. Произошедшее она назвала невосполнимой утратой.

«Это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества — в принципе для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я», — призналась певица.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала на прощание одетая во все черное. О смерти мужа она сообщила в пятницу, 26 сентября. Журналистка поблагодарила всех, кто молился за режиссера, а также попросила не беспокоить ее близких.

Венки на прощание с Кеосаяном прислали президент РФ Владимир Путин, представитель Кремля Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Основа венка от главы государства выполнена из густой зеленой хвои, поверх которой уложены крупные листья монстеры. Венок от пресс-секретаря российского лидера украшен розами и лентой с надписью «От семьи Песковых».

Фото с церемонии прощания с Кеосаяном — в галерее NEWS.ru.

Константин Эрнст на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Константин Эрнст на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Венки от президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Венки от президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лариса Долина на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Лариса Долина на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Филипп Киркоров на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Филипп Киркоров на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Стивен Сигал на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Стивен Сигал на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Гафин на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Александр Гафин на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Петросян на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Евгений Петросян на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Владимир Соловьев на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Владимир Соловьев на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Розенбаум с супругой Еленой Савшинской на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Александр Розенбаум с супругой Еленой Савшинской на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Маргарита Симоньян на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Маргарита Симоньян на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мария Захарова и Ирада Зейналова на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Мария Захарова и Ирада Зейналова на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иван Охлобыстин на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Иван Охлобыстин на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Антон Красовский на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Антон Красовский на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Примаков на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Евгений Примаков на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юрий Стоянов на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Юрий Стоянов на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Тигран Кеосаян
прощание
режиссеры
церемонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
В Госдуме объяснили, может ли работодатель не индексировать зарплату
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.