Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте

Слезы друзей, венки из Кремля: трогательные кадры прощания с Кеосаяном

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Проститься с заслуженным артистом России пришли его родные, друзья и коллеги по телевизионному цеху. Среди них — телеведущая Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая не смогла сдержать слез.

Также на церемонии заметили американского актера Стивена Сигала, российского певца Филиппа Киркорова, гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова и помощника президента РФ Владимира Мединского. Он назвал Кеосаяна талантливым, благородным человеком и настоящим мужчиной.

Народная артистка РФ Лариса Долина, вспоминая Кеосаяна, рассказала, что до последнего надеялась, что он выздоровеет, и молилась за него. Произошедшее она назвала невосполнимой утратой.

«Это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества — в принципе для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я», — призналась певица.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала на прощание одетая во все черное. О смерти мужа она сообщила в пятницу, 26 сентября. Журналистка поблагодарила всех, кто молился за режиссера, а также попросила не беспокоить ее близких.

Венки на прощание с Кеосаяном прислали президент РФ Владимир Путин, представитель Кремля Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Основа венка от главы государства выполнена из густой зеленой хвои, поверх которой уложены крупные листья монстеры. Венок от пресс-секретаря российского лидера украшен розами и лентой с надписью «От семьи Песковых».

