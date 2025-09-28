Симоньян приехала проститься с Кеосаяном

Главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала на прощание со своим супругом, заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном, которое проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, передает корреспондент NEWS.ru. Симоньян уже покинула церковь с сопровождающими.

О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. Здоровье режиссера было серьезно подорвано: он перенес два инфаркта и с конца декабря 2024 года находился на лечении в медицинском учреждении. В ночь с 8 на 9 января его супруга сообщила о критическом ухудшении состояния — Кеосаян пережил клиническую смерть.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном и выразил соболезнования семье режиссера. Представитель Кремля Дмитрий Песков также направил венок, украшенный розами и лентой с надписью «От семьи Песковых». Венок установили рядом с часовней Армянской церкви.

Между тем Симоньян поблагодарила всех, кто молился за ее мужа. Журналистка также попросила не беспокоить ее и ее близких.