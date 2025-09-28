Симоньян обратилась с единственной просьбой ко всем молившимся за Кеосаяна Симоньян поблагодарила всех молившихся за Кеосаяна и попросила не беспокоить

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто молился за ее мужа, заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале журналистка также попросила не беспокоить ее и ее близких.

Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо, — написала Симоньян.

Ранее соболезнования семье Кеосаяна направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека. Он также отметил, что артист посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа.

Между тем журналист Андрей Медведев назвал Кеосаяна настоящим и веселым человеком. Он отметил, что покойный режиссер обрел вечную жизнь, к которой идет каждый христианин. Журналист также вспомнил фильм Кеосаяна «Бедная Саша» и процитировал одного из персонажей: «Парадокс в том, что нам без вас плохо, а вам без нас хорошо».