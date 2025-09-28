Стивен Сигал пришел проститься с Кеосаяном

Стивен Сигал на прощании с режиссером, телеведущим заслуженным артистом РФ Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте

Американский актер Стивен Сигал пришел проститься с заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

На прощание с Кеосаяном венки прислали президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Венок от главы государства украшен лентой в цветах российского флага, красными розами и зеленой хвоей, поверх которой уложены крупные листья монстеры. На венке представителя Кремля надпись «От семьи Песковых».

Ранее заслуженный артист России Михаил Шуфутинский охарактеризовал Кеосаяна как талантливого и тонкого человека, который не боялся сложностей. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей. Певец выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.

Соболезнования также выразила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула искренность и доброжелательность режиссера, отметив его уникальные человеческие качества, в том числе доброту.