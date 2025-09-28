Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:07

Врачи не смогли спасти мужчину после удара украинского дрона

Получивший ранения при атаке БПЛА в Белгородской области скончался в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки беспилотника в Грайворонском округе погиб мужчина, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. До этого глава региона информировал о поступлении пострадавшего в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все принятые меры, спасти его не удалось, — написал губернатор.

У мужчины была зафиксирована минно-взрывная травма. Также он получил множественные осколочные ранения в области шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о потерях среди медицинских работников в результате ударов ВСУ. По его словам, неудачи украинских военных на фронте привели к тому, что Киев теперь наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о повреждениях пяти жилых зданий, включая многоквартирные дома, в центре Новороссийска после атаки украинских беспилотников. По его информации, также пострадало здание гостиницы.

ВСУ
СВО
БПЛА
Вячеслав Гладков
Белгородская область
