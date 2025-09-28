Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 15:38

Французский политик раскрыл правду о выборах в Молдавии

Филиппо обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Европейские СМИ распространяют нарративы о «российском вмешательстве» в выборы в Молдавии, тогда как реальное влияние оказывает Евросоюз, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X. По его мнению, обвинения в адрес России используются для подготовки почвы под оспаривание итогов голосования в случае поражения прозападной партии президента Майи Санду.

Вы будете весь день слышать в СМИ, что эти выборы «стали жертвой российского вмешательства», что является способом заранее оспорить результат, если партия ультраевропейского президента Майи Санду проиграет сегодня вечером! Но правда заключается в обратном: в этих выборах было огромное вмешательство со стороны европейцев! — высказался политик.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем канале о попытке французских спецслужб добиться блокировки оппозиционных каналов в Молдавии в предвыборный период. По его словам, в качестве ответной услуги ему предлагали воздействовать на судью, ведущего его дело. Основатель платформы отметил, что анализ списка каналов, не нарушавших регламент, но критиковавших власти, выявил политическую подоплеку требований.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что успех партии президента Молдавии на парламентских выборах будет иметь катастрофические последствия для государства. По его оценке, это поставит республику перед судьбоносным выбором «между войной и миром».

Флориан Филиппо
Молдавия
Евросоюз
вмешательство в выборы
